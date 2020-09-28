У Коломиї кількість постраждалих від отруєння у їдальні перевищила 190 осіб

У Коломиї Івано-Франківської області від харчового отруєння в їдальні постраждали 194 людини, з яких 59 осіб госпіталізовано.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“В період з 24 по 27 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия). Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів”, - зазначили в ДСНС.

Як повідомлялося, 23 вересня був зареєстрований груповий осередок гострої кишкової інфекції в ТзОВ "Леоні". До лікарні поступили термінові повідомлення про випадки захворювання на харчову токсикоінфекцію у 17 осіб. Станом на ранок 24 вересня кількість постраждалих перевищувала 100 осіб.