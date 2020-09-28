На Луганщині від учора гасять лісову пожежу площею 20 гектарів

Поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району, що на Луганщині, станом на ранок відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки, яка загорілася вчора на площі 20 га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України. “Станом на 7 год. 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки”, - йдеться у повідомленні. Зазначається, що до гасіння залучили 101 людину та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 осіб та 10 одиниць техніки. Читайте також: Мер Краматорська повідомив про масштабну лісову пожежу На місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області. Як повідомлялося, 27 вересня поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району сталося загорання лісового масиву. О 22 год. 05 хв. пожежу локалізовано. Площа пройдена вогнем становить близько 20 га.