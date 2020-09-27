В Україну прийшла осіння негода - де завтра дощитиме найбільше

В Україні у понеділок короткочасні дощі очікуються на Лівобережжі, в Карпатах і прикарпатських областях, температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Лівобережжі часом дощ, вдень в Карпатах і прикарпатських областях місцями короткочасний дощ; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східній частині подекуди пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-17°, у західних областях 4-9° тепла; вдень 18-23°, на півдні до 27°.

Зокрема, на Київщині у понеділок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-10°, вдень 20-23°.