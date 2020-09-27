Синоптики попереджають про можливість селевих потоків у Карпатах

У Карпатському регіоні очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м, можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 27-28 вересня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, місцями сильними зливами, на річках Карпатського регіону очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,5 м", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Уранцi 28 вересня на р. Прут - м. Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку висотою 0,7-1,2 м над фактичним рівнем станом на 8 ранку 27 вересня, без загрози негативних наслідків.