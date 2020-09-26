У Харкові знов мітингували проти коксового заводу

Понад три десятки людей мітингували біля будівлі Харківської ОДА, протестуючи проти продовження діяльності коксового заводу.

Коментар щодо акції журналістам надав її організатор Олександр Константинов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попри те, що вчора під час пресконференції у Харкові за участі представників Верховної ради, Державної екологічної інспекції та депутатів надано негативну оцінку діяльності заводу, він продовжує працювати. Людям, які мешкають навколо, нічим дихати через шкідливі викиди у повітря, особливо у нічний час", - зазначив Константинов.

За його словами, жителі Новобаварського району, на території якого розміщений завод, готові виходити на протести, поки завод не закриють на перевірку: "Особисто я готовий навіть голодувати, адже моя сім’я через викиди заводу має проблеми зі здоров’ям".

Учасники акції тримали плакати з написами: "Стоп екоцид", "Харків проти коксохіму", "Припиніть нас труїти". Захід проводився з дотриманням правил карантину.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня на пресконференції в Харкові в.о. начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Інеса Сосіна заявила, що збитки, завдані Харківським коксовим заводом, становлять понад 3,6 млн грн.

Держекоінспекція звернулася до Харківського адміністративного окружного суду з позовом про припинення діяльності коксового заводу.

24 вересня пів сотні людей мітингували біля будівлі Харківської ОДА проти діяльністі коксового заводу.

31 серпня біля коксового заводу "Новомет", відомого серед містян як "коксохім", відбувся пікет за участі пів сотні людей з вимаганням закрити завод через шкідливі викиди. Учасники пікету, за їх словами, сформулювали свої вимоги на сайті Президента України: "Ми вже зібрали 5 тисяч голосів, але треба 25 тисяч, тому ми у рамках пікету звертаємось до містян з проханням теж підписати нашу петицію".

Фото: kh.depo.ua