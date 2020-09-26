Серед загиблих в авіакатастрофі Ан-26 - курсант із Хмельниччини

Курсант зі Старокостянтинова Хмельницької області Костянтин Зибюк загинув в авіакатастрофі, яка сталася у п'ятницю біля міста Чугуєва на Харківщині

Про це передає Укрінформ із посилання на міського голову Старокостянтинова Миколу Мельничука.

«Замало слів аби висловити щирі співчуття родинам загиблих у авіатрощі Ан-26 під Чугуєвом. На жаль, ця трагедія не оминула і Старокостянтинів. Курсант Харківського Національного університету Повітряних сил Костянтин Зибюк був нашим земляком. Схиляємо голови у сердечній молитві за душі жертв авіакатастрофи. Це незагойна рана для всього суспільства та нашої громади. Вічна пам’ять загиблим», - написав Мельничук у Фейсбуці.

Водночас у самому Хмельницьку на тлі трагедії й оголошеного дня жалоби тривають заходи, присвячені Дню міста. Скасували лише частину заходів - свята у мікрорайонах та у парку Франка, всі концертні програми, відкриття фотозони «ЩодняХмельницький».

Як повідомляло агентство, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.