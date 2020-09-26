Серед загиблих в катастрофі Ан-26 двоє курсантів зі Львівщини та двоє - з Вінниччини

Серед загиблих у катастрофі літака Ан-26 на Харківщині курсантів – 20-річний Віталій Вільховий із Соснівки та 22-річний Ростислав Булій зі Старого Самбора Львівської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Керівництво Львівської області висловило глибокі співчуття батькам, рідним, близьким.

Крім того, в авіакатастрофі загинули двоє курсантів із Вінниччини.

"Серед загиблих в авіакатастрофі двоє наших земляків - курсанти Максим Хомячук та Роман Корчовський", - повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Фейсбук.

«Плаче село Новоживотів Оратівського району, де народився Максим. Батько їде з Польщі - із заробіток - за сином, в Харків. Мама - поштарка в селі», - зазначив він.

Загиблий Роман Корчовський - родом із Крижополя.

"Це біда. Важко підібрати слова, щоб висловити біль від цієї втрати. Важко знайти потрібні слова, щоб втішити батьків...", - написав Борзов.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків, несумісних із життям. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 перебували люди з 11 областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.