В авіакатастрофі на Харківщині загинув курсант із Миргорода

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Телеграмі.

«В авіакатастрофі під Чугуєвом загинув Андрій Роспотнюк із Миргорода. Йому був 21 рік. Лише місяць тому він відсвяткував свій день народження», - зазначив голова ОДА.

Він додав, що курсант із Миргорода навчався на військового штурмана.

Голова Полтавської ОДА висловив співчуття рідним і близьким: «Вся Україна, вся Полтавщина сумує разом з вами за втраченими синами. Вічного польоту, хлопці...».

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один перебуває на лікуванні.

За даними голови Харківської ОДА Олексія Кучера, у військовому літаку Ан-26 загалом перебували люди з 11 областей.

Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні за загиблими в авіакатастрофі.