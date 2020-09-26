У курсанта, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині, переломи і струс – Геращенко

Курсант, який вижив у авіакатастрофі на Харківщині, не отримав значних опіків, у нього лише переломи і струс.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Вцілілий перебуває у більш-менш задовільному стані, він не отримав значних опіків, у нього лише переломи і струси», - сказав Геращенко.

Як повідомлялося, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. Двоє курсантів вижили, їх у важкому стані доставили до лікарні. Раніше знайшли тіла 22 осіб, а вранці 26 вересня в ДСНС повідомили, що на місці авіакатастрофи літака Ан-26 виявили тіло ще одного загиблого. Однак пізніше ДСНС видалило пост про виявлення тіла 23 загиблого, зазначивши, що "тривають пошуки трьох осіб".

Усуботу зранку у лікарні помер один з курсантів, які вижили в авіакатастрофі Ан-26 на Харківщині. Він отримав 90 відсотків опіків тіла і перебував у критичному стані.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, літак розбився під час навчально-тренувального польоту. За фактом падіння військового літака Ан-26 розпочато кримінальне провадження щодо порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України).

У суботу, 26 вересня, на Харківщину прибуде Президент Володимир Зеленський. За його дорученням для розслідування причин катастрофи створили державну комісію, яку очолив віцепрем'єр Олег Уруський.