На Прикарпатті освоїли лише 37% повеневих коштів, міністр вимагає освоєння всієї суми

В Івано-Франківській області для подолання наслідків червневої повені вдалося освоїти лише 37% коштів, які виділили з держбюджету.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, який перебуває на Прикарпатті з робочою поїздкою.

"Уряд України терміново відреагував на ситуацію, виділивши відповідну суму для подолання наслідків повені. Івано-Франківська область отримала більшу суму, ніж інші області, бо наслідки були відповідні. Наш аналіз підтвердив, що освоєння цієї суми відбулося не більше ніж на 37%, хоча часу минуло чимало. Я вимагаю термінового освоєння цих коштів і реалізації ліквідаційних заходів. З 480 млн грн, які були терміново надані Івано-Франківській області, використано близько 190 мільйонів, а це 37%", - уточнив міністр.

Він зауважив, що, окрім освоєння повеневих коштів, уряд очікує від Прикарпаття пропозицій, які б могли убезпечити регіон від подальших можливих стихій. Міністр переконаний, що до таких викликів настав час підходити фахово, і запевнив, що усі пропозиції області будуть профінансовані.

"Держава зараз фінансує швидше, ніж область виконує роботи. Грошового дефіциту, як це було раніше, держава не допускає", - зазначив Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, під час сильних дощів 22-23 червня на Прикарпатті були підтоплені 263 населені пункти, вода зруйнувала 201 км доріг, 93 мости та дамби. Червневу повінь вважають найбільшою в області за останні 50 років. Збитки від стихії оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн. Прикарпаття отримало з держбюджету майже 480 млн грн на ліквідацію наслідків стихії. Нещодавно голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів повідомив, що область звернулась до уряду щодо надання ще 350 млн грн на подолання наслідків стихії.