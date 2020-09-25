Авіакатастрофа на Харківщині: є загиблі та постраждалі

Унаслідок падіння літака в Чугуївському районі Харківської області є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив у Телеграмі голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає Укрінформ.

"Під Чугуєвом упав літак. Є загиблі. Терміново виїхав на місце подій. Є ті, хто вижив. Усім постраждалим буде надано всебічну допомогу", - написав Кучер.

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Як повідомлялося, літак упав поряд із військовим аеродромом. В регіональному відділенні АрміяInform підтвердили, що літак військовий. На місці працюють рятувальники, медики, поліція.