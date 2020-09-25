В суботу Україну прогріє до +28°

В Україні у суботу дощі ймовірні лише у західних областях, вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості західних областей помірні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 17-22 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, в Карпатському регіоні 18-23°.

На Київщині у суботу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.