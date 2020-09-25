Черги на кордоні: Зеленський обіцяє нові пункти пропуску

Проблему автомобільних черг на прикордонних пунктах пропуску потрібно вирішувати комплексно, адже вона має декілька аспектів.

Як передає Укрінформ, про заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на Закарпатті, повідомляє пресслужба глави держави.

«Це питання не сьогоднішнього дня, питання, яке триває декілька років, з того моменту, коли у нас збільшився експорт, орієнтуючись на західний ринок. Зрозуміло, що з’явилися черги. Тобто сьогодні не вистачає прикордонної пропускної інфраструктури», – наголосив Президент.

Він додав, що вчора, під час огляду пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке», міністр фінансів, голова ДПСУ та голова СБУ обговорили плани будівництва нових інфраструктурних об’єктів на кордоні.

«Будуть вкладатися гроші у відкриття окремих, додаткових пропускних пунктів», –запевнив Зеленський.

Він підкреслив, що міністр закордонних справ обговорюватиме проблему автомобільних черг на прикордонних пунктах пропуску зі своїми колегами із сусідніх країн.

«Проблема не тільки на цьому контрольно-пропускному пункті. У нас багато сусідів, багато країн, і там усюди є великі черги. Ми повинні дружити з нашими сусідами, але на дипломатичному рівні ми повинні теж тиснути», – сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 25 вересня, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом на Закарпатті.

Як раніше повідомлялося, на кордонах Закарпаття кілька тижнів підряд великі черги. На різних пунктах пропуску на угорському та словацькому кордонах стоять від трьохсот авто.

Фото: Офіс Президента