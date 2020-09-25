Шмигаль взяв участь у відкритті відреставрованих пам’яток Львівської політехніки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перебуваючи у Львові з робочим візитом, відвідав урочисте відкриття відреставрованих залів НУ «Львівська політехніка», які є пам’ятками архітектури світового рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Ці зали за свої півтори сотні років бачили тисячі подій, бачили тисячі історичних видатних постатей. І сьогодні ми бачимо стіни цієї зали такими, якими їх бачив засновник. Дякую пану ректору, який став ініціатором такої реставрації. Дякую тим реставраторам, які долучилися власною працею до цього процесу. І бажаю Львівській політехніці оновлюватись і процвітати. Адже це справді краща технічна школа Східної Європи», — сказав Прем'єр-міністр.

Упродовж кількох років у НУ «Львівська політехніка» реставрували дві найкрасивіші зали головного корпусу: Актову залу, а також читальну залу старої бібліотеки, яка тепер носитиме ім'я її творця — першого ректора університету Юліана Захарієвича.

Шмигаль відвідав НУ "Львівська політехніка"/ Фото: Телеграм прем'єр-міністра

Ректор Національного університету Юрій Бобало зазначив, що «Львівська політехніка», яка знаходиться і центрі Львова, повинна бути включена в туристичні маршрути міста. Науковці кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Інституту гуманітарних і соціальних наук університету розробляють екскурсійний маршрут найцікавішими місцями Львівської політехніки, серед яких, звичайно, будуть і ці відреставровані зали.

«Сьогодні ми відкриваємо після реставрації два прекрасних зали. Особливість цього дійства полягає в тому, що перше, — реставрація цих залів відбулася без залучення бюджетних коштів. По-друге, реставрація зробила можливим те, що будівлі Львівської політехніки і все, що пов’язане з Львівською політехнікою, були внесені в список ЮНЕСКО. По-третє, реставрація цих двох залів здійснювалася студентами, аспірантами, докторами Львівської політехніки», - сказав ректор.

Зазначається, що реставраційні роботи в головному корпусі університету є частиною програмних робіт із внесення комплексу будівель Львівської політехніки як унікального архітектурного ансамблю однієї з перших вищих технічних шкіл Європи, зі збереженими історичними будівлями та їх інтер'єрами, до Списку об'єктів Світової cпадщини ЮНЕСКО, шляхом розширення номінаційного подання Львова з 1998 року.