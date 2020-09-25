Двом учасникам заворушень у Нових Санжарах дали п’ять років умовно

Новосанжарський райсуд Полтавської області засудив двох громадян, котрі кидали каміння та цеглу в працівників правоохоронних органів, до 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Судова влада.

Зазначається, що 23 вересня 2020 року Новосанжарським районним судом Полтавської області “були ухвалені вироки громадянам К. та П., за частиною першою статті 294 Кримінального кодексу України ” (Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років - ред.).

“Вироками суду на підставі затверджених угод про визнання винуватості обвинуваченим призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України громадян К. та П., звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на один рік”, - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирок суду направлено до Єдиного Державного Реєстру Судових Рішень (справи № 542/534/20, № 542/488/20).

Судові рішення не набрали законної сили.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого літаком з китайського міста Ухань евакуювали 45 громадян України та 27 іноземців. Після огляду і прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. У сутичках між протестувальниками та правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Правоохоронці затримали 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

Наприкінці травня Новосанжарський районний суд Полтавської області призначив штрафи у 850 грн двом учасникам блокування транспорту у Нових Санжарах, які тракторами перегородили дорогу автобусу евакуйованих з Китаю.