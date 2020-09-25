Від коронавірусу померла депутат Львівської облради

Від ускладнень COVID-19 померла депутат Львівської обласної ради, заслужений працівник освіти України Мирослава Лісна.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

«Смертельний вірус, на жаль, забрав життя депутата Львівської обласної ради 7 скликання Лісної Мирослави Михайлівни. Мирослава Лісна народилася 30 травня 1953 року, мешкала у Пустомитах. До травня 2018 року очолювала відділ освіти Пустомитівської РДА, заслужений працівник освіти», - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що Мирослава Лісна була обрана депутатом Львівської обласної ради від партії «БПП «Солідарність», була членом комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, депутатський корпус та апарат ради висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким Мирослави Михайлівни.

За попередню добу на Львівщині підтверджено методом ПЛР наявність коронавірусу у 215 мешканців. За увесь час COVID-19 інфікувалися 19465 людей. Померло 543 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції 6518.

Як передає Укрінформ, в Україні за минулу добу виявлено 3 565 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 191 671. Протягом доби зафіксовано 70 нових летальних випадків. Одужали – 1 675 осіб.

Фото: ГАЛ-ІНФО