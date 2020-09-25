В Україні сьогодні – до +28°, дощитиме лише у двох регіонах

У п'ятницю, 25 вересня, в Україні невеликий дощ очікується лише на Закарпатті та Прикарпатті, температура вдень від 23 до 28 тепла.

За даними синоптиків, 25 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°.

У столичному регіоні 25 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вдень 24-26°; по області вдень 23-28°.