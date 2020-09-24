Зеленський прибув на Закарпаття
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що Президент проінспектує перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення міжнародного аеропорту «Ужгород».
Також Президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.
Крім того, Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.
Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.
Заплановано і огляд Президентом об’єктів культурної сфери та пам’яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, також здійснив офіційний візит до Словаччини.