Зеленський прибув на Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Закарпатської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент проінспектує перебіг реконструкції автомобільного пункту пропуску на державному кордоні та ознайомиться з проєктом відновлення міжнародного аеропорту «Ужгород».

Також Президент огляне капітальний ремонт медичного закладу та ознайомиться зі станом реалізації Національної програми «Велике будівництво» на Закарпатті.

Крім того, Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Глава держави побуває на місцевому виробництві та проведе зустріч з представниками провідних компаній Закарпаття.

Заплановано і огляд Президентом об’єктів культурної сфери та пам’яток архітектури у регіоні, які можуть бути привабливими для туристів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, також здійснив офіційний візит до Словаччини.