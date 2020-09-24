СБУ викрила корупційну схему на Східній митниці

Служба безпеки України на Луганщині блокувала функціонування вертикально побудованої корупційної схеми, організованої керівництвом Східній митниці ДФС України.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ провели комплекс негласних слідчих дій для документації корупційної схеми. Правоохоронці отримали докази систематичного вимагання митниками грошей від комерсантів за проведення митного оформлення товарних партій в режимі імпорт”, - йдеться у повідомленні.

Організували оборудку четверо керівників митниці різного рівня. За їх вказівкою митники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів. Гроші від імпортерів за безперешкодне митне оформлення безпосередньо отримували керівники одного з митних постів.

Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема дозволяла керівництву Східної митниці тривалий час отримувати неправомірну вигоду у розмірі понад 5 мільйонів гривень на рік.

Правоохоронці затримали ключових учасників оборудки після отримання одним з керівників митного посту чергової частини неправомірної вигоди.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема проводяться 6 обшуків та допити свідків.

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Наразі, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо затримання зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення їм підозр.

Фото: СБУ