На Львівщині СБУ провела контрдиверсійні навчання на військових об’єктах

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.

Контрдиверсійні навчання СБУ на Львівщині / Фото: СБУ

Завдяки злагодженим та ефективним діям учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.

В антитерористичних заходах взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.