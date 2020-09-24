На Львівщині СБУ провела контрдиверсійні навчання на військових об’єктах
Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.
Контрдиверсійні навчання СБУ на Львівщині / Фото: СБУ
Завдяки злагодженим та ефективним діям учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.
В антитерористичних заходах взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.