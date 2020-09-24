На Львівщині СБУ провела контрдиверсійні навчання на військових об’єктах

На Львівщині СБУ провела контрдиверсійні навчання на військових об’єктах

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Укрінформ
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області провела масштабні тактико-спеціальні навчання на військових об`єктах регіону.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що метою тренувань було набуття досвіду і практичних навичок, а також перевірка готовності всіх суб’єктів боротьби з тероризмом до протидії можливим диверсійним загрозам та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперації.

Контрдиверсійні навчання СБУ на Львівщині / Фото: СБУ

Завдяки злагодженим та ефективним діям учасники тренувань успішно справилися із поставленими завданнями. Зокрема, було захоплено групу диверсантів, які за легендою навчань мали підірвати декілька військових об’єктів критичної інфраструктури.

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В антитерористичних заходах взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Львівської ОДА, обласної прокуратури, Військової прокуратури Західного регіону, Управління Держохорони та Управління Держспецзв’язку.

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