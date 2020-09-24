МКІП допоможе Одеському театру опери та балету, який заборгував ДСНС 1,2 мільйона

МКІП допоможе Одеському театру опери та балету, який заборгував ДСНС 1,2 мільйона

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Укрінформ
МКІП прискорить виділення необхідних коштів Українського культурного фонду для погашення заборгованості Одеського національного академічного театру опери та балету, що виникла перед ГУ ДСНС протягом останніх місяців за виконання робіт з пожежної безпеки.

Так відреагував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на прохання про допомогу під час зустрічі з представниками театру в четвер, 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Український культурний фонд надасть театру найближчими днями необхідні кошти з урахуванням впливу дії карантинних обмежень. Заявку буде розглянуто наступного тижня", - зазначив міністр.

Олександр Ткаченко побував в Одеському національному академічному театрі опери та балету / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

За словами гендиректора театру Надії Бабіч, облуправління ДСНС попередило, що в разі непогашення заборгованості обсягом 1,2 млн грн за виконання робіт з пожежної безпеки у будівлі театру, буде подано позов до окружного адмінсуду, а також відкрито адміністративне провадження.

Фінансова спроможність театру зменшилась внаслідок карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19, уточнила Бабіч. Довелося наполовину скоротити наповнюваність як глядачів у залі, так і оркестрантів та артистів на сцені. Однак театр поновив у серпні спектаклі, постановки шедеврів класики та балетні дивертисменти.

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Як повідомлялося, рік тому П'ятий апеляційний суд Одеської області ухвалив рішення за позовом ГУ ДСНС в області про те, що Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька підлягає закриттю через незабезпечення в будівлі норм протипожежної безпеки. Завдяки наданню фінансової підтримки з боку обласної ради, вдалось уникнути закриття театру.

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