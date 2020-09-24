Гуманітарні проєкти Херсонщини: представництво НАТО в Україні та ОДА поглиблять співпрацю

Представництво НАТО в Україні та Херсонська ОДА поглиблять співпрацю щодо реалізації гуманітарних проєктів.

Про це у четвер у Херсонській ОДА під час брифінгу, присвяченому темі налагодження співпраці з НАТО, євроатлантичній інтеграції держави, а також результатам проведення військових навчань на Херсонщині, заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні з паном Гусєвим (головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим – ред.) ми обговорювали можливості для подальшої співпраці, для збільшення заходів, які ми можемо спільно робити. Так, наприклад, ми обговорювали можливість проведення додаткових заходів по підвищенню обізнаності громадян щодо НАТО та Євроатлантичної інтеграції, а також важливості співпраці між Україною та НАТО", - сказав Вінніков.

Він додав, що на Херсонщині вже реалізують програми, спрямовані на допомогу військовослужбовцям, які переходять з військової кар’єри на цивільну, а також для журналістів.

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У свою чергу Гусєв розповів, що під час двосторонньої зустрічі він та Александер Вінніков обговорили поглиблення співпраці Херсонської області і Північноатлантичного альянсу в реалізації різного роду гуманітарних проєктів, освітніх та інформаційних.

Гусєв також запросив голову Представництва НАТО в Україні знову відвідати Херсонщину, можливо, за кілька місяців - разом з новим керівником відділу інформації та документації НАТО для того, щоб спланувати спільні проєкти між Херсонською ОДА та представництвом НАТО в Україні.