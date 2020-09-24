Опорні лікарні Харківщини отримали 16 апаратів ШВЛ, які придбали за кошт обласного бюджету.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми передаємо зараз велику партію обладнання - 16 апаратів ШВЛ, які були закуплені коштом обласного бюджету. Передаються вони обласним інфекційним лікарням: 8 - дорослій, 4 - дитячій. Ще 4 - для "чорнобильської" лікарні", - сказав Кучер.

Ці три заклади приймають хворих із коронавірусом. За словами голови облдержадміністрації, закуплена апаратура - однієї марки, щоб легше було лікарям з нею працювати. Витратили на ці апарати ШВЛ близько 12,8 млн грн.

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Також Кучер додав, що найближчим часом регіон придбає ще 20 апаратів.

Директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов повідомив, що нове обладнання встановлять у палатах інтенсивної терапії 2-го відділення.

Опорні лікарні Харківщини отримали апарати ШВЛ / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Апарати штучної вентиляції легенів як раз зараз необхідні нам для того, щоб допомагати хворим з тяжким перебігом коронавірусної інфекції, частину апаратів ми встановимо у палатах інтенсивної терапії у другому відділенні, там є 10 кисневих місць з ліжками", - сказав Нартов.

Наразі на Харківщині зареєстровано 15904 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19 (404 – за останню добу), 4469 хворих одужало, 321 людина померла.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.