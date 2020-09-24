Опорні лікарні Харківщини отримали 16 апаратів ШВЛ
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми передаємо зараз велику партію обладнання - 16 апаратів ШВЛ, які були закуплені коштом обласного бюджету. Передаються вони обласним інфекційним лікарням: 8 - дорослій, 4 - дитячій. Ще 4 - для "чорнобильської" лікарні", - сказав Кучер.
Ці три заклади приймають хворих із коронавірусом. За словами голови облдержадміністрації, закуплена апаратура - однієї марки, щоб легше було лікарям з нею працювати. Витратили на ці апарати ШВЛ близько 12,8 млн грн.
Також Кучер додав, що найближчим часом регіон придбає ще 20 апаратів.
Директор обласної інфекційної лікарні Павло Нартов повідомив, що нове обладнання встановлять у палатах інтенсивної терапії 2-го відділення.
Опорні лікарні Харківщини отримали апарати ШВЛ / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ
"Апарати штучної вентиляції легенів як раз зараз необхідні нам для того, щоб допомагати хворим з тяжким перебігом коронавірусної інфекції, частину апаратів ми встановимо у палатах інтенсивної терапії у другому відділенні, там є 10 кисневих місць з ліжками", - сказав Нартов.
Наразі на Харківщині зареєстровано 15904 лабораторно підтверджених випадки СOVID-19 (404 – за останню добу), 4469 хворих одужало, 321 людина померла.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.