На кордоні з Угорщиною та Словаччиною стоять великі черги

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко проінспектував пункти пропуску «Лужанка», «Тиса» та «Ужгород», де фіксуються черги транспортних засобів, які прямують на виїзд з України до Угорщини та Словаччини. Наразі там нараховується понад 400 вантажівок, мікроавтобусів та легкових авто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Звісно, перетин кордону не залежить винятково від контролюючих служб української сторони. Процедури оформлення відбуваються і в пунктах пропуску суміжних країн. Однак ми маємо робити все від нас залежне, аби перетин кордону транспортними засобами був максимально швидким і в той же час відповідав критеріям безпеки», – наголосив керівник прикордонного відомства.

Як зазначається, Дейнеко визначив завдання щодо оперативного і обов’язкового підтримання чіткої взаємодії з контролюючими органами Угорщини та Словаччини, аби максимально впливати на ситуацію. Це питання Голова ДПСУ також обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, з яким зустрівся в пункті пропуску «Ужгород». Зі свого боку Кулеба пообіцяв під час зустрічей у Словаччині обговорити питання з виникненням черг на кордоні та запропонувати спільні оптимальні рішення для стабілізації ситуації.

Голова ДПСУ перевірив пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Словаччиною / Фото: ДПСУ

Дейнеко також поспілкувався з головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим та водіями вантажівок, які перетинають кордон. Очільник обладміністрації повідомив про опрацювання пілотного проєкту зі створення онлайн черги, за прикладом європейських країн, коли водії матимуть можливість завчасно бронювати дату і час проходження оформлення на кордоні.

Наразі перед пунктами пропуску «Ужгород» та «Тиса» на виїзд з України перебуває більше як 200 вантажівок. Крім того, на пункті пропуску «Лужанка» на виїзд до Угорщини очікують близько 200 мікроавтобусів та легкових автомобілів. При цьому, на ситуацію впливає рішення угорської сторони про заборону в’їзду для багатьох категорій іноземців, але зберігається транзитний проїзд для українців, який дозволяється лише через пункти пропуску «Лужанка» і «Тиса», повідомили в пресслужбі.

У Держприкордонслужбі звернулись до усіх подорожувальників, які мають намір перетнути державний кордон найближчим часом, із закликом слідкувати за рекомендаціями, враховувати ситуацію на кодоні та обирати найменш завантажені пункти пропуску.