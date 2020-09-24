Головний санлікар Миколаївщини пояснив великі черги на проведення ПЛР-тестів

На Миколаївщині існує черга на проведення ПЛР-тестування, бо сімейні лікарі направляють на нього занадто багато пацієнтів. Як результат - обласний лабораторний центр не витримує навантаження.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко під час онлайн-брифінгу 24 вересня, передає кореспондент Укрінформу.

"Мене на сьогодні не зовсім задовольняють стандарти надання медичної допомоги, визначені Міністерством охорони здоров'я. Вони повинні бути змінені. Адже наразі лікарі на кожен чих чи ах, на будь-який прояв гострого респіраторного захворювання (ГРЗ) відправляють аналізи пацієнта на ПЛР-діагностику. Це створює великі черги. Наприклад, за один день в лабораторний центр надходить 480-500 зразків для дослідження. При цьому лише 135-150 йдуть з підозрою на коронавірусну хворобу, плюс ті, кому потрібне стаціонарне лікування, але таких не більше 60. Тому закликаю лікарів дуже уважно і шанобливо ставитеся до лабораторного центру, до вірусологів, які працюють вже на останньому подиху", - сказав Клочко.

Він також застеріг, що скоро почнеться сезон захворювань ГРЗ. І якщо, мовляв, будь-кого, хто відчує підвищення температури тіла, "будуть з переляку направляти на ПЛР-тестування, то лабораторний центр просто цього не витримає".

Варто зауважити, що сьогодні на Миколаївщині безкоштовні ПЛР-тести за направленням лікарів виконує лише обласний лабораторний центр Миколаївської міської лікарні №1.

Станом на 24 вересня на Миколаївщині зареєстровано 2812 підтверджених випадків COVID-19, з 1793 - у м. Миколаєві. Померло 70 людей.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 вересня лабораторно підтверджено 188 106 випадків COVID-19, з них за добу – 3 372.