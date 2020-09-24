На Херсонщині відкриють перший в Україні Офіс євроінтеграції

На Херсонщині у жовтні відкриють перший в Україні Офіс євроінтеграції.

Про це у четвер на спільному з головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим брифінгу, присвяченому темі налагодження співпраці з НАТО, євроатлантичній інтеграції держави, а також результатам проведення військових навчань на Херсонщині, розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає кореспондент Укрінформу.

"Хочу анонсувати, що в середині жовтня ми очікуємо візит віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України пані Ольги Стефанішиної і ми плануємо відкриття першого в Україні Офісу євроінтеграції", - сказав Гусєв.

Він нагадав, що рішення про створення Офісу євроінтеграції було прийнято урядом ще у минулому році.

Як повідомляв Укрінформ, Херсонська ОДА запропонувала зміну концепції для Офісу євроінтеграції.