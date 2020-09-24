У Франківську не вистачає транспорту, влада просить уряд переглянути вимоги перевезення

В Івано-Франківську, коли з 21 вересня відкрились школи і дитсадки, не вистачає транспорту. Влада просить уряд дозволити перевозити пасажирів на стоячих місцях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків повідомив під час етеру на радіо «Західний полюс».

«Є проблеми з тим, що зараз не вистачає транспорту. Тому ми підготували звернення, щоб діти мали можливість у транспорті в стоячому режимі добратись до своїх навчальних закладів. Просимо Кабмін переглянути вимоги перевезення. Додаткова кількість транспорту не дозволяє нам забезпечити потреби», - зазначив Марцінків.

Наразі, додав мер, місцева влада проводить «жорсткі перемовини» з приватними перевізниками, які відмовляються перевозити дітей безкоштовно. Адже спецперевезення, які діяли у той період, коли Івано-Франківськ знаходився у червоній зоні епідеміологічної небезпеки, призупинені.

Марцінків повідомив, що з кожним днем кількість дітей у школах зростає. Втім, поки їх навчається не більше 70%. У школах складені графіки уроків так, щоб діти якомога менше перетинались. За словами мера, в навчальних закладах міста поки не виявлено випадків захворювання дітей на коронавірусну інфекцію. Якщо захворювання таки зафіксують, то влада обіцяє провести для освітян школи ПЛР-дослідження за кошти бюджету.

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Як повідомляло агентство, з 21 вересня, відповідно до нового розподілу на карантинні зони, міста Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Косівський, Рогатинський, Рожнятівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області увійшли до помаранчевої зони.

На помаранчевому рівні знімається норма щодо заборони перевезення громадським транспортом із не більше ніж 50% заповненості посадкових місць.

Станом на 24 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 12 952 випадках захворювання, в Україні цей показник складає 188 106 випадків.