У Дніпрі - 242 нових випадки COVID-19: Степанов пов'язує це з масовим святкуванням Дня міста
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"По зверненнях та госпіталізаціях ми бачимо, що у Дніпропетровській області у нас починається зростання кількості хворих. Я думаю, що не дуже складно провести відповідний ланцюжок з точки зору проведення масових заходів, які відбувались. І це ще раз говорить про те, що проведення масових заходів є одним із основних чинників щодо розповсюдження коронавірусу", - заявив Степанов.
Він зазначив, що такі масові заходи, як святкування Дня міста, буде призводити до збільшення кількості хворих. За його словами, масові зібрання з недотриманням правил заборонені в умовах карантину.
Степанов додав, що за добу у місті Дніпро виявлено 242 випадки коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я розкритикував проведення 12 вересня масових заходів у Дніпрі з нагоди Дня міста.
В Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106. На Дніпропетровщині підтверджено 298 випадків COVID-19 за добу.