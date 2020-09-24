У Дніпрі - 242 нових випадки COVID-19: Степанов пов'язує це з масовим святкуванням Дня міста

У Дніпропетровській області після святкування Дня міста Дніпро відбувається зростання кількості випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час брифінгу 24 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По зверненнях та госпіталізаціях ми бачимо, що у Дніпропетровській області у нас починається зростання кількості хворих. Я думаю, що не дуже складно провести відповідний ланцюжок з точки зору проведення масових заходів, які відбувались. І це ще раз говорить про те, що проведення масових заходів є одним із основних чинників щодо розповсюдження коронавірусу", - заявив Степанов.

Він зазначив, що такі масові заходи, як святкування Дня міста, буде призводити до збільшення кількості хворих. За його словами, масові зібрання з недотриманням правил заборонені в умовах карантину.

Степанов додав, що за добу у місті Дніпро виявлено 242 випадки коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я розкритикував проведення 12 вересня масових заходів у Дніпрі з нагоди Дня міста.

В Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106. На Дніпропетровщині підтверджено 298 випадків COVID-19 за добу.