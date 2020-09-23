На Київщині 23 школи перейшли на дистанційне навчання

У Київській області 23 школи повністю переведені на дистанційне навчання.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова КОДА Василь Володін, повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації .

"На дистанційній формі навчання 23 заклади загальної середньої освіти, в яких вчаться 8894 учні. Також закрито на карантин 16 закладів дошкільної освіти", - сказав Володін.

Він зазначив, що з початку місяця на коронавірусну хворобу в Київській області захворіли 147 педагогічних працівників та 127 учнів. Наразі в області у дистанційному форматі працюють та навчаються 14329 вчителів та учнів.

За його словами, на самоізоляцію переведені 204 окремі класи у 87 закладах освіти Київщини. В них навчаються 5435 учнів.

Володін додав, що після самоізоляції повністю до очної форми навчання повернулись 11 закладів загальної середньої світи та 2 ДНЗ.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 497 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 184 734-ох.