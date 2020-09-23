На Львівщині заблокували канал викрадення нафти

На території Львівської області 23 вересня правоохоронці виявили "врізку" у магістральний нафтопровід "Дружба" в одному із селищ Стрийського району. За допомогою електромоторів високого тиску та іншого обладнання зловмисники викрадали сиру нафту, а потім перевозили її в автоцистернах.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"23 вересня в одному із селищ Стрийського району виявлено мінізавод із викачування нафти з нафтопроводу "Дружба" НАК "Нафтогаз України". Під час обшуку правоохоронці виявили вантажний автомобіль марки Volvo, припаркований неподалік нежитлового приміщення, завантажений орієнтовно 150 тоннами пального, а також резервуари для зберігання, обладнання для перекачування, транспорт для перевезення пального та іншу спецтехніку", - йдеться в повідомленні.

Призначено експертизу вилучених зразків нафтопродуктів. Крім цього, встановлюється сума викраденого та сума збитків, заподіяних незаконним врізанням у нафтопровід.

Правоохоронці проводять комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення організаторів та інших причетних до злочину осіб.

Незаконну "врізку" в нафтопровід востаннє виявляли на Львівщині у 2012 році.