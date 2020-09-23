На Львівщині заблокували канал викрадення нафти
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.
"23 вересня в одному із селищ Стрийського району виявлено мінізавод із викачування нафти з нафтопроводу "Дружба" НАК "Нафтогаз України". Під час обшуку правоохоронці виявили вантажний автомобіль марки Volvo, припаркований неподалік нежитлового приміщення, завантажений орієнтовно 150 тоннами пального, а також резервуари для зберігання, обладнання для перекачування, транспорт для перевезення пального та іншу спецтехніку", - йдеться в повідомленні.
Призначено експертизу вилучених зразків нафтопродуктів. Крім цього, встановлюється сума викраденого та сума збитків, заподіяних незаконним врізанням у нафтопровід.
Правоохоронці проводять комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення організаторів та інших причетних до злочину осіб.
Незаконну "врізку" в нафтопровід востаннє виявляли на Львівщині у 2012 році.