Ремонт Другого Донецького водогону завершили, водопостачання поновлюється

На Другому Донецькому водогоні завершені роботи з усунення трьох великих поривів, виявлених 21 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

"Ремонтні роботи завершено на всіх трьох пошкоджених ділянках. Розпочато заповнення водоводу", - йдеться у повідомленні.

В ОДА нагадали, що з 06:00 22 вересня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на магістральному водоводі діаметром 1400 мм (ділянка між 2-м та 3-м підйомом Другого Донецького водогону, поблизу Слов’янська) було припинено подачу водопостачання 5 населених пунктів (з них 3 частково): міст Костянтинівка, Дружківка, та с. Петрівка, смт Щербинівка (частково) та смт Новгородське Торецької міської ради.

Як повідомлялося, обладнання та мережі Другого Донецького водогону перебуває в аварійному стані. Втрати води внаслідок проведення активних бойових дій на території Донецької області та значної зношеності водоводів становлять близько 65-70 %, що призводить до графікової подачі води найбільшим містам області.