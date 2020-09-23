В Одесі напали на фармацевта цілодобової аптеки – дівчина померла від поранень

Співробітники Київського відділу поліції Одеси та слідчого управління ГУ НП в області розслідують причини та обставини вбивства дівчини-фармацевта у цілодобовій аптеці на вулиці Корольова, 33А, скоєного о 7-й годині 23 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції у Фейсбуці.

"Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявлене сьогодні вранці в аптеці на вулиці Академіка Корольова. За попередніми даними потерпіла – працівниця фармацевтичної установи - загинула від ножових поранень, обстановка в аптеці не порушена", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУ НП в області. Анкетні дані загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.