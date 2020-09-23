У МОЗ назвали область із найгіршою добовою статистикою COVID-19

За добу найбільшу кількість захворілих на COVID-19 зареєстровано в Харківській області, зокрема в Харкові, а також у Тернопільській, Одеській, Львівській областях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Найбільш кількість захворілих на CОVID-19 - Харківська область - 403 випадки, в тому числі Харків — 323 випадки, Тернопільська область -337 випадків, Одеська область 287, в тому числі Одеса — 107 випадків втому числі Одеса — 287 в тому числі Одеса — 107 , Львівська область — 252 випадки”, - сказав Степанов.

Він додав, що збільшується кількість важких хворих серед госпіталізованих пацієнтів. Також збільшується кількість госпіталізацій. Так за добу з 22 вересня було госпіталізовано 711 осіб.

Також , за словами Степанов , зросла кількість одужавших від COVID-19 — за добу 1768 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 вересня в Україні зафіксовано 3 497 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом з початку пандемії в Україні — 184 734 випадки. Раніше міністра охорони здоров’я Максим Степанов заявив в інтерв’ю ЗМІ, що максимальна кількість ліжок, які можна в Україні відвести для пацієнтів з COVID-19, складає 50-52 тис ліжок.