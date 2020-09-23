Президент приїхав на Миколаївщину

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Миколаївської області, де ознайомиться з перебігом стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля – 2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

“Глава держави спостерігатиме за перебігом стратегічних командно-штабних навчань з командуванням Об’єднаних сил Збройних сил України «Об'єднані зусилля – 2020», що проводяться із залученням визначених органів військового управління ЗСУ, органів управління інших складових сил оборони та позначенням дій військ”, - розповіли в ОП.

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Зазначається, що це – перші навчання, які повністю проводять за стандартами НАТО після набуття Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Фото: ОП