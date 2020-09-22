Синоптики прогнозують теплу й суху погоду в Україні

23-25 вересня в Україні, крім більшості районів Чернігівської області, прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, у східних та Запорізькій областях місцями 2-5° тепла; вдень в Україні 21-26°. Опадів не очікується.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

24-25 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень 24 вересня на крайньому заході країни невеликий дощ, місцями гроза. Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 21-26°; на решті території вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-16°, вдень 23-28°.

26 вересня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості західних областей короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 22-28°, в Карпатському регіоні 19-24°.

27 вересня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім крайнього сходу, короткочасний дощ, гроза; температура вночі 12-17°, у східній частині та в Карпатському регіоні 9-14°, вдень у західних областях 16-21°, у північних та більшості центральних областей 19-24°, на решті території 22-28°.

23 вересня в Києві та області буде малохмарно, без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°. 24-25 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°. 26 вересня без опадів; температура вночі 9-14°, вдень 22-27°. 27 вересня короткочасний дощ (вночі місцями), гроза; температура вночі 12-17°, вдень 19-24°.