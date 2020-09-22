Шмигаль їде на Сумщину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 22 вересня, перебуватиме на Сумщині, де має намір відвідати обласну клінічну лікарню та низку культурних об'єктів.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Працюємо сьогодні на Сумщині. Перевіримо роботу обласної клінічної лікарні, а також плануємо оглянути культурні об'єкти: Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького та національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна", - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня глава держави відвідав Житомирську область.

Фото: КМУ