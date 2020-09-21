На Буковині COVID-19 підтвердили вже у 50 вчителів

У Чернівецькій області 50 педагогів захворіли на коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Станом на 21 вересня, у закладах освіти області є 25 хворих на COVID-19 учнів, 195 – із підозрою. Серед педагогів виявили 50 недужих, із підозрою – 49. Також інфікувалися 9 осіб технічного персоналу", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що наразі у Чернівецькі області працюють 253 дитячі садочки із 383. Ще 68 дитсадків планують запрацювати протягом тижня.

"Що ж до шкіл, яких на Буковині загалом 390, то за очною формою працюють 269 (68%), за змішаною – 66 (17%), за дистанційною – 55 (14%)", - додали в обласній адміністрації.

Крім того, обласний департамент освіти наразі отримав 4 звернення щодо закриття шкіл та переведення учнів на дистанційну форму навчання.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 20 вересня, в Україні виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.

У Чернівецькій області зафіксували 13165 випадків інфікування COVID-19. Із них 7561 пацієнт одужав, а 331 людина померла.

З 21 вересня в Україні почав діяти новий розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки. До червоної зони віднесли 14 адміністративно-територіальних одиниць. Чернівці, Івано-Франківськ та Тернопіль із червоної зони перевели до помаранчевої.