Під час зборів ОПЗЖ на Одещині сталися сутички, поліція забрала пів сотні молодиків
Про це інформує Овідіопольський відділ поліції в Одеській області, передає Укрінформ.
«Під час зборів представників однієї з політичних партій, які відбувалися на території оздоровчого комплексу, між двома групами громадян сталися незначні сутички. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт був припинений. Для надання пояснень з місця події до територіального підрозділу поліції були запрошені близько пів сотні учасників інциденту», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, працівники поліції вилучили газові балончики, ножі та телескопічні кийки. Наразі з’ясовується їх походження та мета зберігання.
За даними ЗМІ, мова йде про конференцію партії «Опозиційна платформа – за життя».
Фото: od.npu.gov.ua / Думская