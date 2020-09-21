Під час зборів ОПЗЖ на Одещині сталися сутички, поліція забрала пів сотні молодиків

Під час зборів представників однієї з політпартій, які проходили на території оздоровчого комплексу в с. Совіньйон, між двома групами громадян сталися незначні сутички, і для пояснень до поліції запросили близько пів сотні учасників інциденту.

Про це інформує Овідіопольський відділ поліції в Одеській області, передає Укрінформ.

«Під час зборів представників однієї з політичних партій, які відбувалися на території оздоровчого комплексу, між двома групами громадян сталися незначні сутички. Завдяки своєчасному втручанню поліцейських конфлікт був припинений. Для надання пояснень з місця події до територіального підрозділу поліції були запрошені близько пів сотні учасників інциденту», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, працівники поліції вилучили газові балончики, ножі та телескопічні кийки. Наразі з’ясовується їх походження та мета зберігання.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.263 ККУ (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

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За даними ЗМІ, мова йде про конференцію партії «Опозиційна платформа – за життя».

Фото: od.npu.gov.ua / Думская