У Запоріжжі від зупинки серця помер боєць “Азову” з позивним “Гор”.

Про це на сторінці у Фейсбуці повідомив Національний корпус "Азов", передає Укрінформ.

“Пізно ввечері 19 вересня у Запоріжжі від зупинки серця помер азовець Євген Горлов на псевдо «Гор». Серце бійця зупинилося під час проведення ним відпустки на острові Хортиця. Вдома у Євгена залишилися сестра та тітка”, - йдеться у пості.

Євгену Горлову було 48 років. Він народився та жив у Запоріжжі. До приходу в полк “Гор” вже мав бойовий досвід. З 2014 року він був мобілізований до Збройних сил, воював поблизу Авдіївки, Гнутового, після звільнення долучився до 5-го окремого батальйону УДА (Український добровільний батальйон). В «Азов» прийшов на початку 2017-го, у лютому того ж року опинився у лавах першої роти другого батальйону полку, де і служив до своїх останніх днів, був снайпером. Євген брав участь у бойовому виїзді полку «Азов» у Мар’їнку 2017 року. А 2019-го відбув повну ротацію «Азову» на Світлодарській дузі, яка тривала вісім місяців.

За словами побратимів “Гора”, він був скромним та небагатослівним. У пам’яті азовців "Гор" залишиться справжнім патріотом та воїном.

Завтра, 22 вересня, об 11:00 на Майдані Героїв відбудеться церемонія прощання з Євгеном Горловим.