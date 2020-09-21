У Чернівцях, які сьогодні вийшли з червоної зони, досі не відкрилися 8 садочків та 4 школи
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. начальника міського управління освіти Ніна Вітковська.
"Відсьогодні у нас в місті запрацювали 39 шкіл та 46 дитячих садочків. Разом з тим 4 заклади середньої освіти продовжують працювати дистанційно. Це ліцеї №1, №3, №4 та ЗОШ №3. Ці заклади працюють дистанційно через те, що там тривають ремонтні роботи. Із 54 ДНЗ міста роботу відновили 46 дитсадків, а 8 залишаються зачиненими для малечі. Там також ще не закінчили ремонтні роботи. Не працюють наразі ДНЗ №3, №4, №5, №15, №18, №35, №43 та №48", - сказала головна освітянка міста.
Вона вважає, що за два тижні усі ремонти в цих закладах освіти завершать і всі учні та вихованці дитсадків Чернівців зможуть відновити навчання.
"Я сподіваюся, що днів 10, максимум 15, і все можна буде запустити. У кожній школі окремий графік, бо різний обсяг робіт, які ще потрібно виконати. Там проводять заміну системи опалення і як тільки вони завершать роботи у приміщеннях, щоб діти могли зайти в клас, відразу буде відновлено навчання. Кожен підрядник обіцяв тиждень, хтось 10 днів, для завершення процесу. Ми будемо їх активізувати, щоб вони забезпечили більше людей для того, щоб якнайшвидше закінчити виконання робіт", - додала Вітковська.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 20 вересня, в Україні виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.
У Чернівецькій області зафіксували 13165 випадків інфікування COVID-19. Із них 7561 пацієнт одужав, а 331 людина померла.
З 21 вересня в Україні почав діяти новий розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки. До червоної зони віднесли 14 адміністративно-територіальних одиниць. Чернівці, Івано-Франківськ та Тернопіль із червоної зони перевели до помаранчевої.