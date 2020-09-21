У Чернівцях, які сьогодні вийшли з червоної зони, досі не відкрилися 8 садочків та 4 школи

У Чернівцях, які з 21 вересня перейшли із червоної до помаранчевої зони, запрацювали 39 шкіл та 46 дитсадків. Чотири школи та вісім садочків не відкрилися через виконання там ремонтних робіт.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла в.о. начальника міського управління освіти Ніна Вітковська.

"Відсьогодні у нас в місті запрацювали 39 шкіл та 46 дитячих садочків. Разом з тим 4 заклади середньої освіти продовжують працювати дистанційно. Це ліцеї №1, №3, №4 та ЗОШ №3. Ці заклади працюють дистанційно через те, що там тривають ремонтні роботи. Із 54 ДНЗ міста роботу відновили 46 дитсадків, а 8 залишаються зачиненими для малечі. Там також ще не закінчили ремонтні роботи. Не працюють наразі ДНЗ №3, №4, №5, №15, №18, №35, №43 та №48", - сказала головна освітянка міста.

Вона вважає, що за два тижні усі ремонти в цих закладах освіти завершать і всі учні та вихованці дитсадків Чернівців зможуть відновити навчання.

"Я сподіваюся, що днів 10, максимум 15, і все можна буде запустити. У кожній школі окремий графік, бо різний обсяг робіт, які ще потрібно виконати. Там проводять заміну системи опалення і як тільки вони завершать роботи у приміщеннях, щоб діти могли зайти в клас, відразу буде відновлено навчання. Кожен підрядник обіцяв тиждень, хтось 10 днів, для завершення процесу. Ми будемо їх активізувати, щоб вони забезпечили більше людей для того, щоб якнайшвидше закінчити виконання робіт", - додала Вітковська.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 20 вересня, в Україні виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.

У Чернівецькій області зафіксували 13165 випадків інфікування COVID-19. Із них 7561 пацієнт одужав, а 331 людина померла.

З 21 вересня в Україні почав діяти новий розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епіднебезпеки. До червоної зони віднесли 14 адміністративно-територіальних одиниць. Чернівці, Івано-Франківськ та Тернопіль із червоної зони перевели до помаранчевої.