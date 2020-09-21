ОАСК 21 жовтня розгляне "карантинний" позов Франківська
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 21 жовтня розгляд справи в підготовчому засіданні щодо встановлення урядом 4 рівнів епіднебезпеки", - ідеться в повідомленні.
У суді нагадують, що Івано-Франківська міська рада просить суд визнати протиправними та нечинними певні пункти постанови Кабінету Міністрів №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Зокрема, ідеться про пункти 1-36 вказаної Постанови, зокрема, і щодо встановлення "зеленого", "жовтого", "помаранчевого", "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Також відповідною постановою визначено низку заборон залежно від встановлення рівня епіднебезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались міста Івано-Франківської області та Тернопіль.
Згідно з даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на ресурсі РНБО, за минулу добу в Івано-Франківській області виявлено 156 нових випадків коронавірусної хвороби.
В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.