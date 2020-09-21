ОАСК 21 жовтня розгляне "карантинний" позов Франківська

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Івано-Франківської міської ради щодо оскарження встановлених Кабінетом Міністрів чотирьох рівнів епіднебезпеки та призначив підготовче засідання на 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження та призначив на 21 жовтня розгляд справи в підготовчому засіданні щодо встановлення урядом 4 рівнів епіднебезпеки", - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що Івано-Франківська міська рада просить суд визнати протиправними та нечинними певні пункти постанови Кабінету Міністрів №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Зокрема, ідеться про пункти 1-36 вказаної Постанови, зокрема, і щодо встановлення "зеленого", "жовтого", "помаранчевого", "червоного" рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Також відповідною постановою визначено низку заборон залежно від встановлення рівня епіднебезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались міста Івано-Франківської області та Тернопіль.

Згідно з даними системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на ресурсі РНБО, за минулу добу в Івано-Франківській області виявлено 156 нових випадків коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 178 353 осіб.