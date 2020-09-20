Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно - поліція

Другий день святкування іудейського нового року пройшов без порушення громадського порядку.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Другий день святкування іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додали, що ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована.

Читайте також: В Умані ввели пожежні пости у меморіальному комплексі Цадика Нахмана

Як повідомляв Укрінформ, в Умані, куди на святкування юдейського нового року, Рош га-Шана, прибули тисячі паломників-хасидів, порядок забезпечують близько 600 українських поліцейських та 6 поліцейських з Ізраїлю.

Святкування Рош га-Шана розпочалося у п'ятницю ввечері. Свято триває до вечора 20 вересня.

За даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.

Фото: Нацполіція