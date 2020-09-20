Другий день святкування Рош га-Шана завершився спокійно - поліція
Про це повідомляє Національна поліція.
"Другий день святкування іудейського нового року пройшов без порушення громадської безпеки та порядку. За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці додали, що ситуація у районі проведення паломництва стабільна і контрольована.
Як повідомляв Укрінформ, в Умані, куди на святкування юдейського нового року, Рош га-Шана, прибули тисячі паломників-хасидів, порядок забезпечують близько 600 українських поліцейських та 6 поліцейських з Ізраїлю.
Святкування Рош га-Шана розпочалося у п'ятницю ввечері. Свято триває до вечора 20 вересня.
За даними МВС, цьогоріч місто Умань на Черкащині для святкування єврейського нового року Рош га-Шана відвідають близько 3 тисяч паломників.
Фото: Нацполіція