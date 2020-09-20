На кордоні з Білоруссю в пункті пропуску "Виступовичі" - величезні черги

За останню добу ситуація з накопиченням транспортних засобів в пункті пропуску "Виступовичі", що знаходиться на кордоні з Білоруссю, значно погіршилася.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Державної митної служби України.

"З учорашнього вечора водіями вантажівок створюються перешкоди для пропуску бітумовозів до зони митного контролю. Це аж ніяк не сприяє ритмічному пропуску ТЗ через митний кордон та оформленню товарів. У черзі на в’їзд в Україну наразі перебуває близько 900 транспортних засобів, на виїзд — 300", - йдеться в повідомленні.

При цьому, в Держмитслужбі висловили стурбованість наслідками блокування бітумовозів.

"Бітум має обмежений термін транспортування і через затримки стає неліквідним, що приносить збитки українському бізнесу. Цього тижня Держмитслужба доклала особливих зусиль, аби перевезення бітуму через окремі пункти пропуску відбувалося без затримок. Але нинішні дії вантажоперевізників, спрямовані на встановлення хаосу, вже спричинили негативні наслідки", - підкреслили в митній службі.

Так, за останню добу співробітниками Київської митниці в пункті пропуску "Виступовичі" було пропущено на 101 вантажівку з товарами менше, ніж за попередню добу. Загалом з опівночі 19 вересня у пункті пропуску "Виступовичі" оформлено 331 транспортний засіб, з них - в напрямку в’їзд в Україну - 201 ТЗ (61 бітумовоз). А з опівночі 20 вересня Київська митниця змогла оформити лише 6 бітумовозів.

Зазначаться, що для владнання ситуації до пункту пропуску "Виступовичі" виїхало керівництво Київської митниці Держмитслужби.

"Звертаємося до перевізників та водіїв! Запорукою максимально швидкого перетину митного кордону залишається порядок у зоні митного контролю та на дорогах прикордонної ділянки. Створення будь-якого хаосу лише заважатиме роботі митників та збільшуватиме час вашого очікування. Поводьтеся цивілізовано!", — закликав в.о.начальника Київської митниці Сергій Сличко.

Затори у ПП "Виступовичі" виникли через закриття на іншій ділянці українсько-білоруського кордону - у ПП "Нові Яриловичі". Пункт пропуску був закритий через ситуацію з поширенням коронавірусу.