На Львівщині до World Cleanup Day провели майстер-класи з сортування сміття

На Львівщині до World Cleanup Day провели майстер-класи з сортування сміття

Укрінформ
У Львівській області сотні людей долучилися до Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day, який з 2015 року проводить Всеукраїнський молодіжний рух Let's do it Ukraine.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координатор World Cleanup Day в області Катерина Політицька.

«Прибираємо ми по всій області, в кожному районному центрі у нас є локації. Центральна локація – парк Цитадель і ще 14 локацій в різних районах Львова. На центральній локації ми зареєстрували понад 100 учасників, але були ще ті, які доєднувалися, але анкети офіційно не заповнювали. Окрім прибирання, для всіх бажаючих ми влаштували майстер-класи з сортування сміття», - зазначила Політицька.

Львів долучився до "Всесвітнього дня прибирання" / Фото: Маркіян Лисейко. Укрінформ

До прибирання на центральній локації долучилися голови департаментів Львівської ОДА, громадські організації, бізнес партнери та підприємці, міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною та сином. В парку Цитадель зібрали 200 мішків сміття, не враховуючи тих викинутих речей, що не вміщалися в мішки і їх просто грузили на велику машину.

«Що тут ми тільки в парку на Цитаделі не знаходили: і ванни, і туалети, і шини великі, і телевізори, і холодильники, було багато дивного і небезпечного сміття. Приїжджали хлопці, які спеціально збирали шприци і різне погане сміття», - кажуть організатори.

Організатори зазначають, що окрім Львова, було дуже багато локацій в Дрогобичі, Трускавці, Миколаєві, Сколе, велика кількість людей долучилися по селах.

В Львівській ОДА повідомили, що зокрема у Трускавці, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець та заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко взяли участь в прибиранні берегів ставка, тут зібрали понад 20 мішків сміття.

"Саме сьогодні ми на власному прикладі показали, як потрібно дбати і піклуватися про рідне місто, його природу і безпосередньо водойми та кидаємо виклик усім долучитися до прибирання берегів українських водойм", - зазначив Бучко.

Гасло цьогорічної акції - «Побачив? Прибери». Щоб долучитися до акції самостійно, потрібно обрати засмічене місце, сфотографувати його до та після прибирання та виставити світлини у соцмережах з хештегами #letsdoitukraine та #worldcleanupday. Зібране сміття потрібно донести до найближчого сміттєвого баку чи пункту прийому вторинної сировини.

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

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Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.

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