На Львівщині до World Cleanup Day провели майстер-класи з сортування сміття

У Львівській області сотні людей долучилися до Всесвітнього дня прибирання - World Cleanup Day, який з 2015 року проводить Всеукраїнський молодіжний рух Let's do it Ukraine.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила координатор World Cleanup Day в області Катерина Політицька.

«Прибираємо ми по всій області, в кожному районному центрі у нас є локації. Центральна локація – парк Цитадель і ще 14 локацій в різних районах Львова. На центральній локації ми зареєстрували понад 100 учасників, але були ще ті, які доєднувалися, але анкети офіційно не заповнювали. Окрім прибирання, для всіх бажаючих ми влаштували майстер-класи з сортування сміття», - зазначила Політицька.

Львів долучився до "Всесвітнього дня прибирання" / Фото: Маркіян Лисейко. Укрінформ

До прибирання на центральній локації долучилися голови департаментів Львівської ОДА, громадські організації, бізнес партнери та підприємці, міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною та сином. В парку Цитадель зібрали 200 мішків сміття, не враховуючи тих викинутих речей, що не вміщалися в мішки і їх просто грузили на велику машину.

«Що тут ми тільки в парку на Цитаделі не знаходили: і ванни, і туалети, і шини великі, і телевізори, і холодильники, було багато дивного і небезпечного сміття. Приїжджали хлопці, які спеціально збирали шприци і різне погане сміття», - кажуть організатори.

Організатори зазначають, що окрім Львова, було дуже багато локацій в Дрогобичі, Трускавці, Миколаєві, Сколе, велика кількість людей долучилися по селах.

В Львівській ОДА повідомили, що зокрема у Трускавці, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Руслан Стрілець та заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко взяли участь в прибиранні берегів ставка, тут зібрали понад 20 мішків сміття.

"Саме сьогодні ми на власному прикладі показали, як потрібно дбати і піклуватися про рідне місто, його природу і безпосередньо водойми та кидаємо виклик усім долучитися до прибирання берегів українських водойм", - зазначив Бучко.

Гасло цьогорічної акції - «Побачив? Прибери». Щоб долучитися до акції самостійно, потрібно обрати засмічене місце, сфотографувати його до та після прибирання та виставити світлини у соцмережах з хештегами #letsdoitukraine та #worldcleanupday. Зібране сміття потрібно донести до найближчого сміттєвого баку чи пункту прийому вторинної сировини.

Як повідомляв Укрінформ, акція прибирання проходить 19 вересня у 24 областях України. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися із мільйонами активістів зі 180 країн світу до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day, дотримуючись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine – учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїх країнах

Акція відбувається за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.