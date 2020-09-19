В Ужгороді Skoda в’їхала у дерево, є загибла

В Ужгороді автомобіль з трьома молодими дівчатами врізався у дерево, 19-річна пасажирка загинула.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає Укрінформ.

Як розповіли у поліції, аварія сталася 18 вересня близько 23.55. Про подію поліцію повідомили очевидці.

Попередньо встановлено, що 23-річна водійка Skoda Fabia, рухаючись вулицею Собранецька у напрямку контрольно-пропускного пункту «Ужгород», не впоралась із керуванням, виїхала на узбіччя дороги і допустила зіткнення з деревом.

"У результаті аварії одна з пасажирок, 19-річна дівчина, дістала травми, несумісні із життям. Ужгородка померла у лікарні. Інша, 22-річна жителька обласного центру, після надання медичної допомоги доправлена додому", - поінформували у поліції.

Водійка, також місцева мешканка, в аварії не травмувалась. Медичне освідчення показало, що вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Дівчину затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Фото: zk.npu.gov.ua