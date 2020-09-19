На Чернігівщині через негоду без світла залишаються 17 населених пунктів

На Чернігівщині через негоду без світла залишаються 17 населених пунктів

Укрінформ
На сьому годину ранку суботи у Чернігівській області залишаються знеструмленими через негоду 17 населених пунктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов 17-18 вересня (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 17 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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