На Чернігівщині через негоду без світла залишаються 17 населених пунктів
Укрінформ
На сьому годину ранку суботи у Чернігівській області залишаються знеструмленими через негоду 17 населених пунктів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 7 год. 19 вересня внаслідок ускладнення погодних умов 17-18 вересня (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 17 населених пунктів у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.