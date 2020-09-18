У ресторані в центрі Одеси відкрили стрілянину, є поранені
Укрінформ
Співробітники СБУ затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси.
Про це СБУ повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Оперативники Служби миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів міста. Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення. За оперативною інформацію учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону», - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.