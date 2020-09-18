Президент оглянув об'єкти "Великого будівництва" на Тернопільщині

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Тернопільщину оглянув кілька об'єктів, споруджених у межах Національної програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Зокрема, глава держави відвідав Центр веслування та водних видів спорту «Водна арена «Тернопіль» та новозбудований дитячий садок у селі Біла», - зазначається у повідомленні.

Під час презентації арени Зеленському доповіли, що це лише перша черга об'єкта, і було б добре, якби держава підтримала будівництво другої черги з відвідним каналом.

Зеленський ознайомився із ходом будівництва водної арени «Тернопіль» / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш наголосив, що це дало б змогу використовувати центр не лише для тренувань чи місцевих змагань, а й для проведення змагань міжнародного рівня, адже при проєктуванні та будівництві враховувалися всі вимоги до подібних об'єктів.

Президент висловився на підтримку такої ініціативи.

«Радий, що перший етап цієї прекрасної арени завершено, але треба добудувати все до кінця. Щоб ця арена була міжнародного класу, треба ще трохи додати грошей держави», – сказав Президент.

Він висловив думку, що завершити об'єкт повністю можливо наступного року.

«Щоб була міжнародна арена, і ваша прекрасна земля, село Біла, з яким я сьогодні познайомився, могли приймати спортсменів і змагання найвищого рівня. Щодо шкіл і садочків – думаю, що все це оцінять люди, батьки, які живуть у тих чи інших місцях Тернопільщини», – додав Президент і зазначив, що у п’ятницю в селі Біла побачив сучасний садочок.

Зеленський відкрив новозбудований садок у Тернопільській області / Фото: Офіс Президента

Зеленський високо оцінив якість будівельних робіт. «Все достатньо якісне. Інколи буває, що не все добудовано чи немає майданчика для дітей, а тут все зроблено на найвищому рівні», – повідомив Президент і висловив переконання, що згодом у селі буде збудовано й школу.

Під час відвідання садочка Зеленському показали приміщення кількох груп, які повністю готові до прийому дітей, медичний блок, музичний та фізкультурний зали. Президент звернув увагу, що залу для спортивних занять бракує обладнання, і пообіцяв особисто допомогти в його закупівлі.

Окрім того, голова ОДА розповів Володимиру Зеленському про інші об'єкти в області, реконструкція та будівництво яких також здійснюється в межах «Великого будівництва», серед них – заклади дошкільної освіти та школи, спортивні об'єкти.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 18 вересня перебуває з робочою поїздкою на Тернопільщині.