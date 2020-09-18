Ампутовані органи - родичам: на Миколаївщині можуть звільнити директора лікарні

Комісія управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА рекомендуватиме звільнити з роботи директора КНП "Новобузька ЦРЛ" через те, що там не дотримуються вимог поводження з медичними відходами.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Миколаївську ОДА.

"Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації проведено перевірку КНП "Новобузька центральна районна лікарня» з приводу виконання вимог наказу МОЗ Украіїни від 08.06.2015 № 325 "Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами". Встановлено, що закладом не дотримуються вимоги зазначеного наказу в частині поводження з медичними відходами. Як результат - родичам пацієнта було видано ампутовані дві нижні кінцівки, які віднесено до епідемічно небезпечних медичних відходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, враховуючи висновки комісії, підготовлено лист до виконувача функцій і повноважень голови ОДА, заступника голови ОДА Олександра Трайтлі з проханням направити рекомендації Новобузькій райдержадміністрації, на яку покладено функції прийняття та звільнення з роботи директора КНП "Новобузька ЦРЛ" щодо розгляду питання відповідності його займаній посаді.

Як повідомлялося, на Миколаївщині створено комісію, яка мала дати оцінку діям медиків, які віддали ампутовані ноги чоловіка дружині для самостійного захоронення, посилаючись на те, що у них немає можливості для утилізації.

Скандал зчинився після того, як мешканка району поскаржилася, що в лікарні їй сказали прийти на операцію, діждатися завершення і забрати ампутовані ноги чоловіка для самостійного захоронення. Жінка дуже емоційно відреагувала на цю ситуацію, їй стало зле і вона ледь не втратила свідомість, несучи в мішку на плечах цю ношу.

Також слід зазначити, що історія набула розголосу ще й тому, що на місцевому стадіоні діти знайшли ще одну ампутовану ногу. Справою зайнялися місцеві правоохоронці. За попередніми даними, орган було ампутовано медичним способом, у лікарні. Зараз триває перевірка.