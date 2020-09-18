На Львівщині відкрили новий дитячий садочок - фото

У селі Рудники Миколаївського району Львівської області відкрили дитячий садок в рамках президентського проєкту "Велике будівницво".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації.

"Тепер в селі є новий, сучасний, дуже гарний садок. Більше ніж 10 місцевих жителів – вихователі, няні, кухарі - матимуть тут роботу. Дякую громаді за наполегливість і віру, що все вдасться. Ваші діти заслуговують на найкраще. Бажаю, щоб вони почувалися тут щасливими, як удома",- зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Будівництво об'єкту розпочали у 2007 році. Представники місцевої влади чотири рази подавали проєкт будівництва на конкурс ДФРР. Торік цей проєкт визнали в числі переможців.

Держава скерувала на садок 3,5 млн грн, ще майже 1,5 млн виділили з місцевих бюджетів. За рік будівлю добудували, перекрили, довели до стану нульового циклу. А цього року об’єкт включили у програму "Велике будівництво". На завершення робіт держава скерувала 4,7 млн грн та 850 тис. грн – співфінансування з місцевих бюджетів. У червні 2020 вдалося залучити додаткові державні кошти і придбати необхідне обладнання.

У закладі створено належні умови для всебічного розвитку дітей: затишні, естетично оформлені кімнати, сучасне предметно-розвивальне середовище, дидактичні матеріали.

В рамках програми президента "Велике Будівництво" цього року у Львівській області запланували здати 5 садків. Загалом планується створити 505 додаткових місць у дошкільних закладах області.

Фото: loda.gov.ua